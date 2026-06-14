Кот-д’Ивуар — Эквадор: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026 15 июня

15 июня состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 между национальными сборными Кот-д’Ивуара и Эквадора. Игра пройдёт на Philadelphia Stadium в Филадельфии. Стартовый свисток запланирован на 2:00 мск.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение эквадорцам. Сделать ставку на победу Эквадора предлагается с коэффициентом 2.30. Победа Кот-д’Ивуара оценивается коэффициентом 3.65. Ничейный исход можно найти в линии за 2.95.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.50.