Швеция — Тунис: ставки и коэффициенты на встречу ЧМ-2026

15 июня состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Швеция — Тунис. Игра пройдёт в Гваделупе, Мексика, на стадионе «ББВА». Стартовый свисток запланирован на 5:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Швеции предлагается с коэффициентом 1.97. Победа Туниса оценивается коэффициентом 4.04. Ничейный исход можно найти в линии за 3.68.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.27. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.