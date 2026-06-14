Швеция — Тунис: ставки и коэффициенты на встречу ЧМ-2026
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15 июня состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Швеция — Тунис. Игра пройдёт в Гваделупе, Мексика, на стадионе «ББВА». Стартовый свисток запланирован на 5:00 мск.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 05:00 МСК
Швеция
Не начался
Тунис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Швеции предлагается с коэффициентом 1.97. Победа Туниса оценивается коэффициентом 4.04. Ничейный исход можно найти в линии за 3.68.
При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.27. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.
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