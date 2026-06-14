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Сборная Бразилии сыграла вничью с Марокко. Зашёл коэффициент 9.00

Сборная Бразилии сыграла вничью с Марокко. Зашёл коэффициент 9.00
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Сборные Бразилии и Марокко сыграли вничью матч 1-го тура группы C чемпионата мира по футболу 2026 года — 1:1.

На 21-й минуте полузащитник Исмаэль Сайбари вывел сборную Марокко вперёд, перекинув вратаря Алисона. На 32-й минуте бразилец Винисиус Жуниор сравнял счёт. Игроки «Зенита» Дуглас Сантос и Луис Энрике приняли участие в матче. Защитник отыграл всю встречу, а форвард вышел на замену на 62-й минуте.

Ставки на ничью принимались с коэффициентом 3.93: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3930 рублей. Победа Бразилии шла за 1.63, успех Марокко — за 6.20.

На тотал меньше 2.5 гола давали 1.87, на «обе забьют» — 2.02, на 1:1 — 9.00.

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