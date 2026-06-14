Эксперты оценили шансы команд группы B выйти в плей-офф на ЧМ-2026 после стартовых матчей

На ЧМ-2026 завершился 1-й тур в группе B. Хозяева — Канада — ушли от поражения в матче с Боснией и Герцеговиной (1:1), а Катар совершил первую сенсацию турнира, на последних секундах сравняв счёт в противостоянии со Швейцарией (1:1). Букмекеры обновили коэффициенты на выход команд в плей-офф.

На выход из группы Швейцарии предлагают коэффициент 1.13, перед стартом турнира эта котировка составляла 1.08.

На то, что дальше пройдёт Канада, можно поставить за 1.15. Шансы «кленовых» выросли после 1-го тура, до начала матчей эта котировка составляла 1.25.

Выросли шансы и боснийцев. Если перед стартом на выход этой команды из группы предлагали 1.45, то сейчас 1.32.

Вероятность того, что в плей-офф мы увидим сборную Катара, оценили котировкой 3.70. Перед стартом на команду Лопетеги предлагали 2.70.

В плей-офф выйдут по две сильнейшие команды из каждой группы, а также восемь сборных с третьих мест с наилучшими показателями.