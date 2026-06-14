Аналитики назвали шансы команд группы С выйти в плей-офф на ЧМ-2026 после матчей 1-го тура

На ЧМ-2026 завершился 1-й тур в группе С. Бразилия и Марокко разошлись миром, обменявшись голами в первом тайме (1:1), а в лидеры вышла Шотландия, одержав пусть неубедительную, но победу над Гаити (1:0). Букмекеры обновили коэффициенты на выход команд в плей-офф.

На выход из группы Бразилии предлагают коэффициент 1.01, этот коэффициент не изменился.

На то, что дальше пройдёт Марокко, можно поставить за 1.04. Шансы африканцев выросли после 1-го тура, до начала матчей эта котировка составляла 1.12.

Выросли шансы и шотландцев. Если перед стартом на выход команды Стива Кларка из группы предлагали 1.35, то сейчас 1.25.

Вероятность того, что в плей-офф мы увидим сборную Гаити, оценили котировкой 20.00. Перед стартом на эту команду предлагали 8.00.

В плей-офф выйдут по две сильнейшие команды из каждой группы, а также восемь команд с третьих мест с наилучшими показателями.