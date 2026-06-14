Эксперты назвали шансы команд группы D выйти в плей-офф на ЧМ-2026 после стартовых матчей

На ЧМ-2026 завершился 1-й тур в группе D. Сборная США разгромила Парагвай (4:1), а Австралия победила Турцию (2:0). Букмекеры обновили коэффициенты на выход команд в плей-офф.

На выход из группы сборной США предлагают коэффициент 1.01, перед стартом турнира эта котировка составляла 1.10.

На то, что дальше пройдёт Австралия, можно поставить за 1.15. Шансы «Соккеруз» заметно выросли после 1-го тура, до начала матчей эта котировка составляла 1.90.

А вот шансы Турции снизились. Если перед стартом на выход этой команды из группы предлагали 1.23, то сейчас 1.75.

Вероятность того, что в плей-офф мы увидим сборную Парагвая, оценили котировкой 2.30. Перед стартом на команду Густаво Альфаро предлагали коэффициент 1.50.

В плей-офф выйдут по две сильнейшие команды из каждой группы, а также восемь команд с третьих мест с наилучшими показателями.