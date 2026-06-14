Нидерланды — Япония: ставка Игоря Семшова на матч ЧМ-2026

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч Нидерланды – Япония.

Ставка: обе забьют за 1.78.

«Судя по котировкам букмекеров, небольшой фаворит – Нидерланды. Вполне логично, учитывая, что в составе команды есть яркие футболисты, выступающие в ведущих клубах европейских чемпионатов. Тем не менее в последние годы сборная этой страны не так опасна, как была прежде.

Япония – «рабочая» команда, где каждый из игроков хочет себя показать, проявить свои лучшие качества. Я бы сказал, достаточно неординарная сборная – есть быстрые, такие лёгкие, как мы любим говорить, футболисты, которые за счёт индивидуальных возможностей могут многое «натворить». Мы прекрасно помним их по чемпионату мира 2018 года в России, когда они доставляли многим неудобства.

Так что я бы не стал сразу отдавать предпочтение нидерландцам. Предстоит серьёзная борьба. Мне кажется, игра будет упорная. И я не исключаю вариант результативной ничьей типа 1:1. Хотя, конечно, всё может случиться. Вспомните хотя бы субботний матч между Катаром и Швейцарией… Тем не менее думаю, что в любом случае Нидерланды выйдут из группы. Моя ставка – обе забьют», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».