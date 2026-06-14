Нидерланды — Япония: прогноз Михаила Моссаковского на матч группы F чемпионата мира

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Нидерланды — Япония.

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Я от этого матча жду содержательного футбола и голов. Кстати, если говорить про дополнительные метрики, думаю, игра получится «низовой» по фолам и жёлтым карточкам. Правда, так же думают и букмекеры, поэтому отметки достаточно прилично занижены. А вот что касается голов, мне кажется, они могут случиться и в те, и в другие ворота. Думаю, именно так и получится.

Обратите внимание: Нидерланды во всех четырёх контрольных встречах пропускали. И вообще команда сейчас скорее напоминает сборную, которая действует по схеме: вы нам забьёте, сколько сможете, мы вам — сколько захотим. Последние сухие матчи Нидерландов пришлись на отбор к чемпионату мира. Там, правда, это были игры с такими соперниками, как Мальта, Литва и Финляндия. В этих матчах Нидерланды много забивали и не пропускали. Но при всём уважении к той же Финляндии, Япония сейчас — это не Финляндия и уж тем более не Мальта и не Литва.

Посмотрите на контрольные матчи Японии. Команда прошла по ним так, будто с конвейера выдавала счёт 1:0. Причём соперники были достаточно серьёзные: обыграны Исландия, Шотландия и Англия. Отдельно отмечу победу над Англией в Лондоне, на «Уэмбли», со счётом 1:0. А в конце прошлого года Япония ещё обыграла Бразилию в Токио 3:2. Если брать контрольные встречи японцев с конца 2025 и начала 2026 года, то из девяти матчей команда не забила только в двух. И там была очевидная разница в условиях, в том числе по акклиматизации.

Думаю, здесь Япония забьёт. Но я уверен и в голе Нидерландов. Нидерландцы уже прошли период адаптации: провели матч с Узбекистаном в Нью-Йорке, сыграли там 2:1. Думаю, в той или иной степени адаптацию прошли и японцы, и нидерландцы. Поэтому в этом матче нужно ждать голов от обеих команд», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».