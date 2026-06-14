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Нидерланды — Япония: прогноз Владимира Гучека на игру чемпионата мира по футболу

Нидерланды — Япония: прогноз Владимира Гучека на игру чемпионата мира по футболу
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Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч Нидерланды — Япония.

Ставка: победа Нидерландов за 1.97.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Второй по-настоящему топовый матч этого чемпионата мира. И второй по статусу противостоящих друг другу команд после встречи Бразилии и Марокко. Нидерландцы классно проявили себя на Евро, уступив англичанам только в полуфинале турнира. Нидерланды никогда не были победителями мирового первенства, ближе всего они подбирались к этому статусу в 1978-м и 2010-м, когда абсолютно разные команды играли в финале турнира. Но оба раза уступали в один мяч.

Теперь у нидерландцев собрался состав, который «оброс мясом», набрал в свои ряды большое количество качественных игроков и едет на первенство планеты за победой. Теперь и позиция вратаря у сборной Нидерландов закрыта. Защитная линия одна из лучших в мире по именам, при этом сверхзвёзд во всём составе нет, что даёт некий баланс сил внутри команды — никто одеяло на себя тянуть не будет.

Японцы последний раз были лучшими в Азии аж в 2011 году, но на уровне чемпионата мира всегда являются серьёзной силой, у которой есть классные болельщики. Как всегда в составе Японии есть много представителей не самых последних европейских команд, но ярче всех сияет в Старом Свете Кубо из «Реала Сосьедад». В целом это тоже сбалансированная команда, как и Нидерланды, но классом ниже. Это и станет определяющим фактором для победы в матче. Нидерландцы начнут первенство планеты с победы», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

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