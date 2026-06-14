Германия — Кюрасао: прогноз Константина Генича на игру чемпионата мира по футболу

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Германия — Кюрасао.

Ставка: победа сборной Германии с форой (-1.5) в первом тайме за 1.85.

«Группа Е. Сборная Германии, которую причисляют к фаворитам турнира, но вряд ли, конечно, немцы выиграют, по крайней мере, у меня есть большие сомнения на сей счёт, на стадионе в Хьюстоне сыграет против сборной Кюрасао.

Кюрасао впервые на чемпионате мира. Это нидерландская колония, много, естественно, нидерландских игроков. Нидерландский тренер Дик Адвокат вернулся в сборную. Именно он и готовил Кюрасао, он и выводил сборную на чемпионат мира. На смешном автобусе приехали, под смешную музыку, потанцевали. Для них чемпионат мира — это фан, развлечение, ждать чего-то сверхъестественного от сборной Кюрасао точно не надо, особенно во встрече с Германией. Вот дальше у немцев Кот-д’Ивуар, Эквадор, это соперники уже посерьёзнее. Здесь же команде Нагельсмана надо сделать разницу, уверенно начать и без каких-то проблем войти в чемпионат мира.

Учитывая последние товарищеские матчи сборной Германии, смотрится она достаточно неплохо: что с финнами, что с американцами немцы оставили приятное впечатление. Поэтому мой прогноз — «победа сборной Германии с форой (-1.5) в первом тайме» за 1.85. И по матчу можно рассмотреть вариант победы сборной Германии с (-3.5) за 1.95», — приводит слова Генича «РБ Спорт».