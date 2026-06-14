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Нидерланды — Япония: ставка Константина Генича на матч группы F ЧМ-2026

Нидерланды — Япония: ставка Константина Генича на матч группы F ЧМ-2026
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Нидерланды — Япония.

Ставка: Япония не проиграет за 1.85.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная Нидерландов сыграет свой первый матч против сборной Японии. Это группа F, а матч пройдёт в Арлингтоне, в штате Техас. Смотрел матч сборной Нидерландов с Узбекистаном. Если так Нидерланды будут играть на чемпионате мира, они, конечно, далеко не пройдут. Там один известный немецкий математик предрекает, что Нидерланды должны выиграть чемпионат мира, но на чём основывается этот прогноз, честно говоря, затрудняюсь сказать. Но впечатление Нидерланды произвели такое себе. Да, были моменты, да, были хорошие подходы, да, в итоге выиграли благодаря пенальти, назначенному уже в компенсированное время. Есть ощущение, что команда Рональда Кумана как будто ещё разгонится на этом чемпионате мира.

А вот кому разгоняться точно не надо будет, так это сборной Японии. Я с превеликим удовольствием посмотрел матч Япония — Бразилия. Японцы — просто киборги, носятся, очень организованные, техничные, смелые, идут в обводку. Классно моменты реализуют. Где надо забить головой — забивают головой, где надо подкараулить ошибку соперника — блестяще это делают. Думаю, Япония — скрытый андердог, возможно, эта команда будет одним из сюрпризов чемпионата мира. У японцев уже есть хороший бэкграунд, накопленный опыт больших турниров. Полагаю, здесь у Японии очень хорошие шансы не проиграть Нидерландам.

Мой прогноз — Япония не проиграет за 1.85», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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