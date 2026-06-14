Кот-д'Ивуар — Эквадор: прогноз Константина Генича на встречу ЧМ-2026

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кот-д'Ивуар — Эквадор.

Ставка: ТМ 2 за 1.78.

«Это матч группы Е. Здесь понятен фаворит. Это сборная Германии. Кот-д’Ивуар котируется, наверное, как вторая команда этой группы. Эквадор, так скажем, под вопросиком, есть у них тоже известные и нам, и всему миру футболисты, играющие на самом высоком уровне. Но у ивуарийцев, как всегда, физически очень крепкая, мощная команда с тренером Эмерсом Фаэ. У Эквадора, кстати, аргентинский тренер Себастьян Беккасесе, он вывел команду на чемпионат мира.

Я даже не знаю, что здесь про эти команды можно ещё дополнительно сказать. Кот-д’Ивуар хорошее впечатление оставил по игре с французами, когда выиграл 2:1, причём волевую победу одержал. До этого в марте они ещё обыграли шотландцев в товарищеском матче. Южную Корею обыграли крупно 4:0. В общем, мне кажется, Кот-д’Ивуар — фаворит в противостоянии с Эквадором, но вряд ли эта игра будет очень результативной, потому что Эквадор окопается на своей половине поля. Эквадор будет играть сугубо от обороны, а взломать такую стену будет очень-очень тяжело. Поэтому матч, на мой взгляд, должен получиться не очень результативным.

Букмекеры со мной согласны — на «низ» они дают прям совсем дефолтный коэффициент. Поэтому я нашёл вариант «тотал меньше 2» за коэффициент 1.78», — приводит слова Генича «РБ Спорт».