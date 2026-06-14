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Швеция — Тунис: прогноз Константина Генича на игру группы F чемпионата мира по футболу

Швеция — Тунис: прогноз Константина Генича на игру группы F чемпионата мира по футболу
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Швеция — Тунис.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.65.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 05:00 МСК
Швеция
Не начался
Тунис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это группа F, где также сборные Нидерландов и Японии. Тоже очень ровная группа. Тунис недооценивать не стоит. А Швеция… Мы помним, каким макаром она вообще пролезла на чемпионат мира, под руководством Грэма Поттера через стыковые матчи, через Лигу наций. Отбор шведы завалили напрочь, но все мы прекрасно знаем, что у шведов, как всегда, хорошая, качественная, по именам интересная сборная. Но лидеры шведов, те же Дьёкереш, Исак, не в лучших, как мне кажется, кондициях. Дьёкереш, конечно, может сделать результат из ничего, но на дистанции. Вот здесь мне не кажется, что Швеция явный фаворит в игре с Тунисом, потому что у тунисцев тоже тренер интересный — Сабри Лямуши, известный французский полузащитник. Он, скорее всего, качественно выстроит оборону, и шведам будет очень тяжело взломать эту оборону. Не так много креативности в игре сборной Швеции под руководством Поттера, чтобы рассчитывать, что насыщенную защиту легко они вскроют.

И тем, и другим важно начать с набора очков. Можно попробовать сыграть лобовую ничью в этом матче, но я возьму вариант тотал меньше 2.5 за 1.65», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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