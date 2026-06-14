Названы шансы сборной Кюрасао отобрать очки у Германии

14 июня состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 Германия — Кюрасао. Игра пройдёт на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США). Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры отдают явное преимущество немцам. Сделать ставку на победу сборной Германии предлагается с коэффициентом 1.04. Победа Кюрасао оценивается коэффициентом 33.0. Ничейный исход можно найти в линии за 23.0.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 4.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.21. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.75.