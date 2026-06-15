Испания — Кабо-Верде: кто фаворит матча ЧМ-2026
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15 июня состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 Испания — Кабо-Верде. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Кабо-Верде
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают заметное преимущество европейцам. Сделать ставку на победу сборной Испании предлагается с коэффициентом 1.09. Победа Кабо-Верде оценивается коэффициентом 30.0. Ничейный исход можно найти в линии за 11.7.
При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.38. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.50.
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