Испания — Кабо-Верде: ставки и коэффициенты на матч группы H ЧМ-2026

15 июня состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 Испания — Кабо-Верде. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Букмекеры отдают заметное преимущество европейцам. Сделать ставку на победу сборной Испании предлагается с коэффициентом 1.09. Победа Кабо-Верде оценивается коэффициентом 30.0. Ничейный исход можно найти в линии за 11.7.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.38. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.50.