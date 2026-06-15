Бельгия — Египет: кто фаворит игры чемпионата мира по футболу

15 июня состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Бельгия — Египет. Игра пройдёт в Сиэтле (США) на стадионе «Люмен Филд». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Бельгии предлагается с коэффициентом 1.71. Победа Египта оценивается коэффициентом 5.34. Ничейный исход можно найти в линии за 3.82.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97.