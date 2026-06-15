Бельгия — Египет: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026 15 июня
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15 июня состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Бельгия — Египет. Игра пройдёт в Сиэтле (США) на стадионе «Люмен Филд». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 22:00 МСК
Бельгия
Не начался
Египет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Бельгии предлагается с коэффициентом 1.71. Победа Египта оценивается коэффициентом 5.34. Ничейный исход можно найти в линии за 3.82.
При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97.
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