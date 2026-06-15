Саудовская Аравия — Уругвай: кто фаворит матча группы H ЧМ-2026 в Майами
Поделиться
16 июня состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Саудовская Аравия — Уругвай. Игра пройдёт в Майами (США) на стадионе «Хард Рок». Стартовый свисток запланирован на 1:00 мск.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 01:00 МСК
Саудовская Аравия
Не начался
Уругвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают преимущество команде из Южной Америки. Сделать ставку на победу сборной Уругвая предлагается с коэффициентом 1.51. Победа Саудовской Аравии оценивается коэффициентом 7.40. Ничейный исход можно найти в линии за 4.47.
При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 июня 2026
-
15:00
-
14:53
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
06:25
-
04:21
- 14 июня 2026
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:45
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:09
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
04:11
- 13 июня 2026
-
19:30