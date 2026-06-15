Саудовская Аравия — Уругвай: кто фаворит матча группы H ЧМ-2026 в Майами

16 июня состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Саудовская Аравия — Уругвай. Игра пройдёт в Майами (США) на стадионе «Хард Рок». Стартовый свисток запланирован на 1:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество команде из Южной Америки. Сделать ставку на победу сборной Уругвая предлагается с коэффициентом 1.51. Победа Саудовской Аравии оценивается коэффициентом 7.40. Ничейный исход можно найти в линии за 4.47.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15.