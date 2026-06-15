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Саудовская Аравия — Уругвай: кто фаворит матча группы H ЧМ-2026 в Майами

Саудовская Аравия — Уругвай: кто фаворит матча группы H ЧМ-2026 в Майами
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16 июня состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Саудовская Аравия — Уругвай. Игра пройдёт в Майами (США) на стадионе «Хард Рок». Стартовый свисток запланирован на 1:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 01:00 МСК
Саудовская Аравия
Не начался
Уругвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество команде из Южной Америки. Сделать ставку на победу сборной Уругвая предлагается с коэффициентом 1.51. Победа Саудовской Аравии оценивается коэффициентом 7.40. Ничейный исход можно найти в линии за 4.47.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15.

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