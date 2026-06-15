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Иран — Новая Зеландия: кто фаворит матча группового этапа ЧМ-2026

Иран — Новая Зеландия: кто фаворит матча группового этапа ЧМ-2026
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16 июня состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Иран — Новая Зеландия. Игра пройдёт на «Los Angeles Stadium» в Инглвуде (США). Официальное время начала — 4:00 мск. В группе G также сыграют Бельгия и Египет.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Иран
Не начался
Новая Зеландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение иранцам. Сделать ставку на победу Ирана предлагается с коэффициентом около 1.85. Победа Новой Зеландии оценивается коэффициентом 4.20. Ничейный исход можно найти в линии примерно за 3.40.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом примерно 1.66, а тотал больше 2.5 мяча — около 2.23. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент в районе 2.00.

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