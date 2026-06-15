Сборная Германии забила семь голов Кюрасао. Сыграл коэффициент 100.0

В матче 1-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Германии со счётом 7:1 разгромила Кюрасао.

На шестой минуте Феликс Нмеча открыл счёт в этой игре и вывел немецкую команду вперёд. На 21-й минуте Ливано Комененсия забил ответный мяч Кюрасао. На 38-й минуте Нико Шлоттербек забил второй мяч бундестим. На 45+5-й минуте Кай Хаверц реализовал пенальти и сделал счёт 3:1 в пользу сборной Германии.

На 47-й минуте Джамал Мусиала забил четвёртый мяч немецкой команды. На 68-й минуте отличился Натаниэль Браун. На 78-й минуте Дениз Ундав сделал счёт 6:1 в пользу бундестим. На 88-й минуте Хаверц отметился седьмым мячом сборной Германии в этой игре.

Ставки на победу сборной Германии принимались с коэффициентом 1.04: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1040 рублей. Успех Кюрасао шёл за 33.0, ничья — за 23.0.

На тотал больше 2.5 гола давали 1.21, на «обе забьют» — 2.75, на точный счёт 7:1 — 100.0.