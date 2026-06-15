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Названы шансы сборной Кабо-Верде отобрать очки у Испании

Названы шансы сборной Кабо-Верде отобрать очки у Испании
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15 июня состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 Испания — Кабо-Верде. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

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Букмекеры отдают заметное преимущество европейцам. Сделать ставку на победу сборной Испании предлагается с коэффициентом 1.09. Победа Кабо-Верде оценивается коэффициентом 30.0. Ничейный исход можно найти в линии за 11.7.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.38. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.50.

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