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Бельгия — Египет: ставка Игоря Семшова на матч ЧМ-2026

Бельгия — Египет: ставка Игоря Семшова на матч ЧМ-2026
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Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч Бельгия – Египет.

Ставка: победа Бельгии за 1.61.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 22:00 МСК
Бельгия
Не начался
Египет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Совсем недавно мы видели сборную Египта в матче против нашей команды, и могу сказать, что в целом египтяне показали себя весьма неплохо. И это без своего лидера – Мохамеда Салаха! Да и путёвку в Америку африканцы завоевали предельно уверенно. По крайней мере, бельгийцам нужно серьёзно отнестись к предстоящему матчу, иначе они могут недосчитаться очков.

У африканцев есть несколько ключевых игроков, от которых зависит командный результат. Среди них, конечно же, уже упоминавшийся мною Салах из «Ливерпуля». Кроме него, отметил бы Омара Мармуша из «Манчестер Сити». Эти два футболиста задают тон. У команды мощное нападение, но при этом весьма посредственная полузащита и оборона – в этих двух линиях нет ни одного игрока из топ-клубов Европы.

В общем, бельгийцы фавориты матча. На последних крупных турнирах о них много говорят, они в числе претендентов на трофей. Правда, их золотое поколение уже не столь опасно, как раньше, всё же ребята не молодеют. Но в этом матче бельгийцы должны побеждать. Да, лёгкой игры им ждать не придётся, но три очка они возьмут. А один из мячей, думаю, забьёт Ромелу Лукаку, выступающий в итальянском «Наполи». Сезон у него выдался непростой, беспокоили травмы. На этом чемпионате он постарается проявить себя и напомнить о себе. Моя ставка – победа сборной Бельгии», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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