Испания — Кабо-Верде: прогноз Владимира Гучека на игру чемпионата мира по футболу

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч Испания — Кабо-Верде.

Ставка: обе забьют за 2.46.

«Действующий чемпион Европы начинает свой путь за вторым титулом лучшей команды мира со встречи с командой, которую относят к явным аутсайдерам турнира. Однако команда Кабо-Верде прошла тяжелейший африканский отбор и точно будет стараться на своём первом чемпионате мира проявить себя с наилучшей стороны. Очевидно, что первый соперник у сборной Кабо-Верде на североамериканском мундиале явно превосходит их в классе, вообще, выглядит куда убедительнее, чем коллектив из Африки, но забить номинальные гости смогут.

Тем более там есть кому, и тем более что в сборной Кабо-Верде есть знакомые лица в виде Кевина Ленини и Беншимола из родной РПЛ. Испанцы не будут форсировать события, хотя могут устроить похожее на матч Германия — Кюрасао зрелище. Испанцы, конечно, едут в статусе одного из главных фаворитов чемпионата мира, поэтому этот матч для них — разминка. Правда, разминка, в которой ещё нужно одержать победу.

Прогнозирую, что свой мяч Кабо-Верде найдёт. Скорее всего, больше одного гола этот коллектив забить не сможет, но сможет чуть подпортить праздник испанцам в виде стартовавшего чемпионата мира. А для Кабо-Верде этот матч станет праздником в любом случае, независимо от исхода и итогового результата», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».