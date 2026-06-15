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Испания — Кабо-Верде: прогноз Владимира Гучека на игру чемпионата мира по футболу

Испания — Кабо-Верде: прогноз Владимира Гучека на игру чемпионата мира по футболу
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Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч Испания — Кабо-Верде.

Ставка: обе забьют за 2.46.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Кабо-Верде
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Действующий чемпион Европы начинает свой путь за вторым титулом лучшей команды мира со встречи с командой, которую относят к явным аутсайдерам турнира. Однако команда Кабо-Верде прошла тяжелейший африканский отбор и точно будет стараться на своём первом чемпионате мира проявить себя с наилучшей стороны. Очевидно, что первый соперник у сборной Кабо-Верде на североамериканском мундиале явно превосходит их в классе, вообще, выглядит куда убедительнее, чем коллектив из Африки, но забить номинальные гости смогут.

Тем более там есть кому, и тем более что в сборной Кабо-Верде есть знакомые лица в виде Кевина Ленини и Беншимола из родной РПЛ. Испанцы не будут форсировать события, хотя могут устроить похожее на матч Германия — Кюрасао зрелище. Испанцы, конечно, едут в статусе одного из главных фаворитов чемпионата мира, поэтому этот матч для них — разминка. Правда, разминка, в которой ещё нужно одержать победу.

Прогнозирую, что свой мяч Кабо-Верде найдёт. Скорее всего, больше одного гола этот коллектив забить не сможет, но сможет чуть подпортить праздник испанцам в виде стартовавшего чемпионата мира. А для Кабо-Верде этот матч станет праздником в любом случае, независимо от исхода и итогового результата», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

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