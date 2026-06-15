Испания — Кабо Верде: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата мира по футболу

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на встречу Испания — Кабо Верде.

Ставка: победа Кабо-Верде с форой (+2.5) за 1.94.

«Испания — ещё один фаворит чемпионата мира, одна из самых зрелищных команд. У них всегда много владения, много передач, постоянное движение туда-сюда, и даже когда матч получается тяжёлым, они всё равно будут искать свой момент. В матче с Кабо-Верде испанцы, конечно, должны забирать победу.

Кабо-Верде для многих — команда непонятная, но раз они попали на чемпионат мира, значит, просто так их списывать нельзя. Скорее всего, будут сидеть низко, терпеть и рассчитывать на контратаки. Для таких сборных первая встреча на ЧМ — огромное событие, поэтому они точно выйдут с эмоциями и желанием показать себя.

Однако класс Испании всё равно выше. Они должны катать мяч, расшатывать оборону и в итоге закатывать свой гол. Первые игры вообще трудно прогнозировать, потому что многие команды мы толком не знаем и давно не видели. Поэтому здесь тоже может получиться не разгром, а трудовая победа.

Думаю, Испания всё-таки своё возьмёт. Если быстро забьют, может быть 2:0. Если Кабо-Верде зацепится за момент и убежит в контратаку, тогда получится 2:1. В любом случае команда такого уровня должна спокойно начинать чемпионат мира с уверенной победы, но разгрома я здесь не жду», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».