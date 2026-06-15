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Бельгия — Египет: прогноз Владимира Гучека на игру группы G ЧМ-2026

Бельгия — Египет: прогноз Владимира Гучека на игру группы G ЧМ-2026
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Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч Бельгия — Египет.

Ставка: ничья за 3.92.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 22:00 МСК
Бельгия
Не начался
Египет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На первый взгляд это противостояние кажется вполне себе понятным относительно конечного исхода уже заранее. Но это только по названиям сборных. Сейчас бельгийцы уже никакие не фавориты турнира, как это было в 2018 году, например. Это рядовая европейская сборная, которая претендует на выход в 1/4 финала чемпионата мира, на большее в нынешнем состоянии бельгийцам вряд ли стоит рассчитывать. Египтяне, напротив, серьёзно улучшили своё моральное и спортивное состояние по сравнению с тем же 2018 годом, когда, собственно, были участниками ЧМ последний раз.

В этом матче не вижу предпосылок к тому, чтобы встреча была открытой и голевой. Не удивлюсь, если бельгийцы и египтяне устроятся на ничью и будут пытаться набрать побольше очков во встречах с Ираном и Новой Зеландией. По классу Бельгия вроде бы превосходит соперника, но Египет сильнее своим командным футболом и системностью. Былые звёзды Бельгии уже стары, а новые ещё не подросли.

Так что ничья видится вполне себе логичным и закономерным результатом до старта встречи. Ни Египет, ни Бельгию такой результат не расстроит, стартовать с ничьей на чемпионате мира, где можно уверенно выйти в плей-офф с третьей строчки в группе — вполне себе приемлемый результат», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

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