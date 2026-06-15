Бельгия — Египет: прогноз Владимира Гучека на игру группы G ЧМ-2026

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч Бельгия — Египет.

Ставка: ничья за 3.92.

«На первый взгляд это противостояние кажется вполне себе понятным относительно конечного исхода уже заранее. Но это только по названиям сборных. Сейчас бельгийцы уже никакие не фавориты турнира, как это было в 2018 году, например. Это рядовая европейская сборная, которая претендует на выход в 1/4 финала чемпионата мира, на большее в нынешнем состоянии бельгийцам вряд ли стоит рассчитывать. Египтяне, напротив, серьёзно улучшили своё моральное и спортивное состояние по сравнению с тем же 2018 годом, когда, собственно, были участниками ЧМ последний раз.

В этом матче не вижу предпосылок к тому, чтобы встреча была открытой и голевой. Не удивлюсь, если бельгийцы и египтяне устроятся на ничью и будут пытаться набрать побольше очков во встречах с Ираном и Новой Зеландией. По классу Бельгия вроде бы превосходит соперника, но Египет сильнее своим командным футболом и системностью. Былые звёзды Бельгии уже стары, а новые ещё не подросли.

Так что ничья видится вполне себе логичным и закономерным результатом до старта встречи. Ни Египет, ни Бельгию такой результат не расстроит, стартовать с ничьей на чемпионате мира, где можно уверенно выйти в плей-офф с третьей строчки в группе — вполне себе приемлемый результат», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».