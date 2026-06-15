Саудовская Аравия — Уругвай: прогноз Семёна Зигаева на матч ЧМ-2026 в Майами

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Саудовская Аравия — Уругвай.

Ставка: победа Уругвая с форой (-1) за 1.80.

«32 года назад сборная Саудовской Аравии впервые попала на чемпионат мира и даже вышла в плей-офф, с тех пор визит на ЧМ команды с Ближнего Востока не редкость. На прошлом турнире они обыграли Аргентину в 1-м туре, а за четыре года до этого получили пять мячей от нашей сборной в Лужниках. Сейчас саудовцы активно готовились к турниру и провели три контрольных матча, хотя большинство сборных ограничились двумя. Команда с Ближнего Востока проиграла Эквадору, разгромила Пуэрто-Рико и завершила вничью матч против крепкого Сенегала — 0:0.

Уругвай — первый в истории чемпион мира по футболу, затем была ещё одна победа в Рио-де-Жанейро на Маракане на глазах почти всей Бразилии, но с тех пор уругвайцы — не столь грозная сила. Были матчи за третье место в 2010 году и четвертьфинал в России, но четыре года назад Уругвай из группы выйти не смог. Отобрались южноамериканцы на нынешний турнир без проблем, а вот подготовка вышла странной. В марте уругвайцы сыграли дважды вничью: сначала с Англией в гостях, а затем с Алжиром на нейтральном поле в Италии. Но странность в другом. Сейчас, когда в последние недели перед стартом чемпионата мира все играли контрольные матчи, Уругвай не провёл ни одной и подходит к турниру с простоем в два с половиной месяца.

Четыре года назад Саудовская Аравия заставила с собой считаться, победа над Аргентиной в 1-м туре вряд ли в ближайшее время будет забыта. Теперь саудовцам вновь предстоит игра против команды из Южной Америки. В Уругвае вряд ли забыли провал прошлого чемпионата мира, поэтому сейчас невыход из группы будет равносилен катастрофе. Учитывая, что в этой группе есть Испания, то вряд ли у кого-то будет шанс на первую строчку, поэтому уругвайцам нужно решать здесь и сейчас», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».