Иран — Новая Зеландия: прогноз Семёна Зигаева на встречу чемпионата мира по футболу

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Иран — Новая Зеландия.

Ставка: ничья за 3.38.

«Судьбу сборной Ирана долго нельзя было понять, виной тому политическая ситуация между ближневосточной страной и США. Конфликт всё ещё не разрешён, но иранцы всё же примут участие в чемпионате мира. В рамках подготовки к турниру Иран ещё в марте уступил Нигерии, однако несколько дней спустя катком прошёлся по команде Коста-Рики, разгромив её 5:0. Дальше были контрольные матчи уже непосредственно перед самим турниром. Сборная Гамбии была повержена 3:1, а затем также в два мяча иранцы обыграли Мали, но на сей раз 2:0.

Новая Зеландия в третий раз смогла пробиться на чемпионат мира, первый был в 1982 году, затем – в 2010-м, и в обоих случаях островитяне преодолеть групповой этап не смогли. На нынешнее первенство Новая Зеландия отобралась ещё в марте прошлого года, а потом давно уже занимается подготовкой. В первом матче в рамках подготовки новозеландцы победили, однако затем наступила серия из восьми встреч, в которых островитяне никак не могли добыть успех. Но в марте этого года Новая Зеландия разгромила Чили 4:1 и прервала череду неудач. Дальше вновь наступил спад, уже в рамках подготовки к чемпионату мира были ещё два поражения. Если 0:1 от Англии — рабочий результат, то 0:4 от Гаити иначе как катастрофой назвать сложно.

Выделить явного фаворита в этой встрече нелегко. Иранцы оказались в таком положении из-за политической ситуации, когда они могут считаные часы находиться в США, что явно повлияет на подготовку. Ну а про неудачную серию Новой Зеландии я писал выше, потому считать их фаворитом сложно. В такой ситуации я не готов выбирать победителя, да и не буду», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».