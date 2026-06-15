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Аналитики назвали шансы команд группы Е выйти в плей-офф на ЧМ-2026 после матчей 1-го тура

Аналитики назвали шансы команд группы Е выйти в плей-офф на ЧМ-2026 после матчей 1-го тура
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На ЧМ-2026 завершился 1-й тур в группе Е. Германия разобралась с командой Кюрасао (7:1), а Кот-Д'Ивуар на последних минутах вырвал победу у Эквадора (1:0). Букмекеры обновили коэффициенты на выход команд в плей-офф.

На выход из группы Германии предлагают коэффициент 1.01, этот коэффициент почти не изменился, ранее он составлял 1.02.

На то, что дальше пройдёт Кот-Д'Ивуар, можно поставить за 1.04. Шансы африканцев выросли после 1-го тура, до начала матчей эта котировка составляла 1.20.

А вот шансы Эквадора после поражения немного снизились. Если перед стартом на выход южноамериканцев из группы предлагали 1.08, то сейчас 1.20.

Вероятность того, что в плей-офф мы увидим сборную Кюрасао, оценили котировкой 15.00. Перед стартом на эту команду предлагали 7.00.

В плей-офф выйдут по две сильнейшие команды из каждой группы, а также восемь команд с третьих мест с наилучшими показателями.

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