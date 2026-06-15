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Эксперты назвали шансы команд группы F выйти в плей-офф на ЧМ-2026 после стартовых матчей

Эксперты назвали шансы команд группы F выйти в плей-офф на ЧМ-2026 после стартовых матчей
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На ЧМ-2026 завершился 1-й тур в группе F. Нидерланды и Япония сыграли вничью (2:2), а Швеция разгромила Тунис (5:1).

На выход из группы сборной Нидерландов предлагают коэффициент 1.08, перед стартом турнира эта котировка составляла 1.05.

Шансы Швеции резко выросли, теперь аналитики не сомневаются в проходе в матчи на вылет команды Грэма Поттера — коэффициент 1.03. Ранее заключить пари на скандинавов можно было за 1.43.

На то, что дальше пройдёт Япония, можно поставить за 1.17. Шансы азиатов также выросли после 1-го тура, до начала матчей эта котировка составляла 1.27.

А вот вероятность прохода в плей-офф сборной Туниса снизилась почти в четыре раза. До начала турнира её оценивали коэффициентом 2.10, сейчас на такой исход можно поставить за 8.00.

В плей-офф выйдут по две сильнейшие команды из каждой группы, а также восемь команд с третьих мест с наилучшими показателями.

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