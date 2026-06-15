Сборная Туниса уволила тренера. Букмекеры оценили шансы команды выйти в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Туниса неудачно стартовала на ЧМ-2026, африканцы разгромно проиграли Швеции — 1:5. Сегодня в прессе появились сообщения о том, что это поражение стоило работы главному тренеру команды Сабри Лямуши.

Пока неизвестно, кто возглавит Тунис в оставшихся матчах группового этапа с Японией и Нидерландами. Но букмекеры обновили коэффициенты на выступления африканской сборной на турнире.

Поставить на то, что «Орлы Карфагена» выйдут в плей-офф, можно с коэффициентом 8.00, это примерно 12% вероятности. Заключить пари на то, что Тунис завершит выступления после группового этапа, можно за 1.08 (около 88%).

Шансы африканцев добраться до 1/8 финала оценили в 25.00, а на попадание в четвертьфинал дают котировку 30.00. За 100.00 можно заключить пари на то, что Тунис сыграет в полуфинале, а за 200.00 — на финал. Шансы команды стать чемпионами мира оценили в 1000.00.