Саудовская Аравия — Уругвай: прогноз Алексея Андронова на игру ЧМ-2026

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Саудовская Аравия — Уругвай.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.12.

«Стартовый матч для этих сборных на турнире. С одной стороны – команда, которая сумела обыграть будущих чемпионов мира четыре года назад в Катаре, сейчас она попытается повторить этот трюк, потому что снова южноамериканский соперник в матче открытия для них. С другой стороны – команда, которая, ну, мнит себя на особом месте в футбольной истории. Для Уругвая, конечно, старт чемпионата мира — это масштабнейшее событие. Наверное, главное событие лета. Впервые за всю современную историю у Уругвая нет ни одного игрока, который представлял бы собственный чемпионат. Марсело Бьелса уже давно определился в своём отношении к этим футболистам, он их не использует. Он считает, что они ничего команде дать не могут.

Ещё более интересная тема заключается в том, что Уругвай полностью отказался от товарищеских встреч перед стартом чемпионата мира, то есть они только тренировались, они не играли. И что это даст вообще? Они в 2026 году провели всего два матча, оба закончились вничью. Большой вопрос, к чему такой подход приведёт.

В первом тайме команды будут присматриваться друг к другу. Бьелса будет искать те болевые точки, на которые можно надавить. Саудовская Аравия бросаться вперёд, конечно, не станет, учитывая, кто в соперниках. Поэтому у меня простой выбор: «второй тайм результативнее первого» за 2.12. Мне видится, что, исходя из озвученного, это лучший вариант ставки», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».