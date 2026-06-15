Бельгия — Египет: ставка Константина Генича на встречу группы G чемпионата мира по футболу

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Бельгия — Египет.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.85.

«Чемпионат мира набирает обороты, и старт берёт группа G. Бельгия здесь фаворит, а также выступят Египет, Иран и Новая Зеландия. Бельгия сыграет в 1-м туре с Египтом. Команда Руди Гарсии, кажется, неплохо готова к этому чемпионату мира, но она, конечно же, постарела, повзрослела. Вероятно, третье место на чемпионате мира в России — максимум, который сборная Бельгии в итоге сможет показать. По-прежнему в деле и Ромелу Лукаку, и Тилеманс. И бельгийцы достаточно надёжно играют в обороне.

Что такое сборная Египта, мы совсем недавно видели в товарищеском матче со сборной России. Это очень сбалансированная, крепкая, физически мощная команда.

Если учитывать, что матч пройдет в Сиэтле в 12 часов дня по местному времени, мне кажется, вряд ли стоит ждать от этой игры большого количества забитых мячей. Очень важно в этой группе начать с набора очков. Я думаю, что Бельгия и Египет это прекрасно понимают. Понятно, что и те и другие будут стремиться к победе. Но мне кажется, что, если победу кто-то и одержит, она будет в не самой содержательной и не самой результативной игре. Египет мало пропускает, Бельгия при Руди Гарсии с Хорватией не пропустила, с Тунисом не пропустила. Да, она пропустила от американцев, но те практически в каждом матче забивают.

Мне видится, что матч Бельгия — Египет ­— «низовая» история. Мой прогноз — тотал меньше 2,5 за 1,85», — приводит слова Генича «РБ Спорт».