Франция — Сенегал: ставки и коэффициенты на матч группы I ЧМ-2026

16 июня состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Франция — Сенегал. Игра пройдёт в Ист-Ратерфорде, США, на стадионе «Метлайф». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Франции предлагается с коэффициентом 1.47. Победа Сенегала оценивается коэффициентом 7.20. Ничейный исход можно найти в линии за 4.65.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.