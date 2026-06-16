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Франция — Сенегал: ставки и коэффициенты на матч группы I ЧМ-2026

Франция — Сенегал: ставки и коэффициенты на матч группы I ЧМ-2026
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16 июня состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Франция — Сенегал. Игра пройдёт в Ист-Ратерфорде, США, на стадионе «Метлайф». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Сенегал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Франции предлагается с коэффициентом 1.47. Победа Сенегала оценивается коэффициентом 7.20. Ничейный исход можно найти в линии за 4.65.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.

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