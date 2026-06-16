Ирак — Норвегия: кто фаворит матча 1-го тура ЧМ-2026
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17 июня состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Ирак — Норвегия. Игра пройдёт в Фоксборо, США, на стадионе «Джиллетт». Стартовый свисток запланирован на 1:00 мск.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 01:00 МСК
Ирак
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Норвегии предлагается с коэффициентом 1.23. Победа Ирака оценивается коэффициентом 13.80. Ничейный исход можно найти в линии за 7.30.
При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.42, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.16.
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