Ирак — Норвегия: ставки и коэффициенты на игру группового раунда ЧМ-2026

17 июня состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Ирак — Норвегия. Игра пройдёт в Фоксборо, США, на стадионе «Джиллетт». Стартовый свисток запланирован на 1:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Норвегии предлагается с коэффициентом 1.23. Победа Ирака оценивается коэффициентом 13.80. Ничейный исход можно найти в линии за 7.30.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.42, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.16.