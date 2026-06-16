Аргентина — Алжир: кто фаворит матча ЧМ-2026 17 июня
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17 июня состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Аргентина — Алжир. Игра пройдёт в Канзас-Сити, США, на стадионе «Эрроухед». Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Не начался
Алжир
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают преимущество команде из Южной Америки. Сделать ставку на победу сборной Аргентины предлагается с коэффициентом 1.44. Победа Алжира оценивается коэффициентом 8.60. Ничейный исход можно найти в линии за 4.54.
При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.94. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.18.
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