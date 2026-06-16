Аргентина — Алжир: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026 по футболу в Канзас-Сити

17 июня состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Аргентина — Алжир. Игра пройдёт в Канзас-Сити, США, на стадионе «Эрроухед». Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество команде из Южной Америки. Сделать ставку на победу сборной Аргентины предлагается с коэффициентом 1.44. Победа Алжира оценивается коэффициентом 8.60. Ничейный исход можно найти в линии за 4.54.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.94. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.18.