Австрия — Иордания: кто фаворит матча чемпионата мира по футболу
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В среду, 17 июня, состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Австрия — Иордания. Игра пройдёт на стадионе Levi’s Stadium в Санта-Кларе. Стартовый свисток запланирован на 7:00 мск.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 07:00 МСК
Австрия
Не начался
Иордания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают предпочтение австрийцам. Сделать ставку на победу Австрии предлагается с коэффициентом 1.32. Победа Иордании оценивается коэффициентом 9.30. Ничейный исход можно найти в линии за 5.50.
При этом аналитики ждут результативного матча. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.66. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.
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