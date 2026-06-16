Австрия — Иордания: ставки и коэффициенты на матч группы J ЧМ-2026 по футболу

В среду, 17 июня, состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Австрия — Иордания. Игра пройдёт на стадионе Levi’s Stadium в Санта-Кларе. Стартовый свисток запланирован на 7:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение австрийцам. Сделать ставку на победу Австрии предлагается с коэффициентом 1.32. Победа Иордании оценивается коэффициентом 9.30. Ничейный исход можно найти в линии за 5.50.

При этом аналитики ждут результативного матча. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.66. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.