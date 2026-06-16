Сборная Испании не смогла победить Кабо-Верде. Сыграл коэффициент 60.0

Сборные Испании и Кабо-Верде завершили ничьей матч 1-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года. Игра прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). Итоговый счёт — 0:0.

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль дебютировал за национальную команду в финальной стадии чемпионатов мира, выйдя на замену на 71-й минуте. Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини провёл за сборную Кабо-Верде полный матч, а форвард «Акрона» Беншимол остался в запасе африканской команды.

Ставки на ничью принимались с коэффициентом 11.7: выигрыш с 1000 рублей составил бы 11 700 рублей. Успех Испании оценивался в 1.09, победа Кабо-Верде шла за 30.0.

На тотал меньше 2.5 гола давали 3.10, на «обе забьют — нет» — 1.55, а на нулевую ничью — 60.0.