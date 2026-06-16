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Сборная Бельгии сыграла вничью с Египтом. Зашёл коэффициент 8.50

Сборная Бельгии сыграла вничью с Египтом. Зашёл коэффициент 8.50
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Сборные Бельгии и Египта сыграли вничью матч 1-го тура группы G чемпионата мира по футболу 2026 года. После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Люмен Филд» (Сиэтл, США).

На 20-й минуте Эмам Ашур открыл счёт в этой игре и вывел египтян вперёд. На 66-й минуте Мохамед Хани забил в свои ворота и вернул равенство на табло.

После этой игры Бельгия и Египет набрали по одному очку. Сборные Ирана и Новой Зеландии проведут свой матч 1-го тура в группе G 16 июня.

Ставки на ничью принимались с коэффициентом 3.82: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3820 рублей. Успех Бельгии оценивался в 1.71, победа Египта шла за 5.34.

На тотал меньше 2.5 гола давали 1.80, на «обе забьют» — 1.97, на точный счёт 1:1 — 8.50.

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