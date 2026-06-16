Франция — Сенегал: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2026

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Франция — Сенегал.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.37.

«Одна из самых интересных пар на стадии группового этапа, конечно же, это Франция — Сенегал. Речь о 1-м туре, разумеется. И здесь достаточно много пересечений: многие футболисты Сенегала играли во Франции или выступают во Франции. И Сенегал, всё-таки не забываем, на футбольном поле победитель последнего Кубка африканских наций. Просто нервы и эмоции возобладали, и команда на этих эмоциях ушла с поля, за что получила техническое поражение, а победу официально присудили Марокко. Но на футбольном поле Сенегал был хорош: как всегда, уверенно и качественно действовал в обороне, что-то мог реализовать в атаке, потому что есть Садио Мане.

Французы рассчитывают зайти максимально далеко. Я сильно сомневаюсь, что с первого же матча эта сборная понесётся вперёд как лань. Франция будет раскачиваться, смотреть на Сенегал, где-то подстраиваться. Зная прагматизм и прагматичность Дешама, вряд ли от сборной Франции в первой игре стоит сразу ждать чудес.

Понятно, у Франции есть Мбаппе, Олисе, Дембеле, Баркола, Дуэ, просто потрясающий подбор игроков в передней линии, но в первом тайме Сенегал точно может выстоять. А дальше Дешам уже с помощью замен может что-то придумать.

Я бы рассмотрел вариант «второй тайм результативнее первого» и сыграл бы ничью в первом тайме за 2.37», — приводит слова Генича «РБ Спорт».