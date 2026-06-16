Ирак — Норвегия: прогноз Константина Генича на игру чемпионата мира по футболу

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Ирак — Норвегия.

Ставка: сухая победа Норвегии за 1.80.

«Встреча пройдёт в Фоксборо, недалеко от Бостона. Ирак — команда достаточно сбалансированная, но у норвежцев просто сумасшедший подбор игроков, сумасшедшая атака. Учитывая, что в группе также выступают Сенегал и сборная Франции, норвежцам нужно обязательно обыгрывать Ирак для того, чтобы постараться выйти в плей-офф. А дальше уже Норвегия будет пытаться ещё что-то цеплять в следующих двух играх с Сенегалом и Францией.

На мой взгляд, Холанд и компания вполне в состоянии решить задачу. Если Норвегия сыграет аккуратно в обороне, если не позволит Ираку убегать в контратаки и что-то использовать на пространстве, проблем быть не должно. Норвежцы сами будут много владеть мячом, создавать. В физической мощи норвежцы точно Ираку не уступают. Я думаю, что стандарты Ирака не так опасны. Самое главное — не допустить их быстрой контратаки. Если все будет так, то Норвегия с Ираком справится, а Нюланд не должен пропустить.

Мой прогноз — «победа Норвегии всухую» за 1,80», — приводит слова Генича «РБ Спорт».