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Аргентина — Алжир: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2026 в Канзас-Сити

Аргентина — Алжир: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2026 в Канзас-Сити
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Аргентина — Алжир.

Ставка: 1:0, 2:0 или 3:0 за 2.13.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Не начался
Алжир
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионы мира аргентинцы берут старт в Канзас-Сити в рамках группы G со сборной Алжира. Возможности сборной Аргентины прекрасно известны, команда не сильно изменилась за последние четыре года. Месси по-прежнему в строю, Лаутаро в строю, Хулиан Альварес в строю, Де Пауль в строю. В общем, практически тот же самый состав. Нет Ди Марии, добавился Нико Пас, ну, и ещё несколько футболистов. Но команда полностью управляема Лионелем Скалони, команда чётко знает, что она хочет. Блестяще Аргентина выиграла отборочный турнир. В товарищеских матчах вообще никаких вопросов к сборной Аргентины.

Так что против Алжира тут всё предельно понятно. И вообще, группа для аргентинцев — тёплая ванна. Здесь Алжир, Австрия и Иордания. Думаю, что у Аргентины вообще никаких проблем выйти с первого места возникнуть не должно. Важно начать, как Аргентина любит, не так, как с Саудовской Аравией четыре года назад — 1:2. Кто-то может подумать, что на фарт можно первый матч и проиграть такой команде, как Алжир, но не в статусе чемпиона мира.

Думаю, что аргентинцы сыграют, как всегда, предельно чётко, сконцентрированно в обороне. Где надо, Эмилиано Мартинес подстрахует.

Алжир — команда приличная. Есть Рияд Марез, есть ещё несколько хороших исполнителей. Но вот я смотрел обзор матча Алжир — Нидерланды, там Алжир выиграл 1:0 на выезде, но если бы нидерландцы всё своё реализовали, то могли бы смело и уверенно победу в той встрече одерживать.

Если Аргентина не будет валять дурака, то начнёт с уверенной победы без пропущенных мячей. Мой прогноз — «мультисчёт 1:0, 2:0 или 3:0 в пользу сборной Аргентины». Коэффициент — 2.13», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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