Австрия — Иордания: прогноз Константина Генича на игру чемпионата мира по футболу

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Австрия — Иордания.

Ставка: победа Австрии в первом тайме за 1.80.

«Что мы знаем про сборную Австрии? Её возглавляет Ральф Рангник. И мы знаем, что сборная Австрии — команда очень быстрая, резкая, здорово бежит. И если вспомнить последний чемпионат Европы, австрийцы начинали с места в карьер, просто неслись сломя голову и старались сразу же соперника на этом подловить. Если так же будет и на стадионе «Ливайс» в Санта-Кларе в Калифорнии в матче со сборной Иордании, иорданцам сдержать эти скорости европейцев будет очень тяжело.

Думаю, ставка Рангника будет сделана именно на жесточайший прессинг, максимальное давление с первых минут и желание быстро забить. Соответственно, Австрия, мне кажется, сделает ставку на первый тайм.

Мой прогноз — «победа сборной Австрии в первом тайме» за 1.8. Отталкиваюсь от того, как австрийцы могут начать, могут бежать, давить», — приводит слова Генича «РБ Спорт».