Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Франция — Сенегал: прогноз Александра Мостового на матч футбольного чемпионата мира — 2026

Франция — Сенегал: прогноз Александра Мостового на матч футбольного чемпионата мира — 2026
Комментарии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Франция — Сенегал.

Ставка: победа Франции и ТБ 2.5 за 2.35.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Сенегал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Франция для меня — один из главных фаворитов чемпионата мира. По составу это вообще одна из самых сильных сборных: там можно собрать два состава, может, и два с половиной. Выбор сумасшедший, футболисты топового уровня почти на каждой позиции, поэтому от Франции всегда ждут только большого результата.

Но Сенегал — это африканская команда, с которой просто не будет. Африканцы всегда опасны: мощные, быстрые, физически сильные, могут навязать борьбу и убежать в контратаку. И сколько бы там всякие компьютеры ни считали вероятность победы, они всё равно постоянно ошибаются на разных стадиях. В футболе так не работает, особенно на чемпионате мира.

Конечно, Франция выше по классу. У них впереди такие футболисты, что один момент может решить матч. Но 1-й тур всегда непростой: все только входят в турнир, никто не хочет ошибиться, а Сенегал точно выйдет без страха. Поэтому лёгкой прогулки здесь не жду.

Однако всё равно рискну поставить на Францию. Думаю, Сенегал поборется, может забить и создать проблемы, но за счёт состава, качества и индивидуального мастерства французы в итоге должны дожать такой матч. Больше всего здесь вижу счёт где-то 2:1. Вряд ли будет скучный футбол», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Сборная Франции стартует на чемпионате мира — 2026
Сборная Франции стартует на чемпионате мира — 2026
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android