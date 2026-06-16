Франция — Сенегал: прогноз Александра Мостового на матч футбольного чемпионата мира — 2026

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Франция — Сенегал.

Ставка: победа Франции и ТБ 2.5 за 2.35.

«Франция для меня — один из главных фаворитов чемпионата мира. По составу это вообще одна из самых сильных сборных: там можно собрать два состава, может, и два с половиной. Выбор сумасшедший, футболисты топового уровня почти на каждой позиции, поэтому от Франции всегда ждут только большого результата.

Но Сенегал — это африканская команда, с которой просто не будет. Африканцы всегда опасны: мощные, быстрые, физически сильные, могут навязать борьбу и убежать в контратаку. И сколько бы там всякие компьютеры ни считали вероятность победы, они всё равно постоянно ошибаются на разных стадиях. В футболе так не работает, особенно на чемпионате мира.

Конечно, Франция выше по классу. У них впереди такие футболисты, что один момент может решить матч. Но 1-й тур всегда непростой: все только входят в турнир, никто не хочет ошибиться, а Сенегал точно выйдет без страха. Поэтому лёгкой прогулки здесь не жду.

Однако всё равно рискну поставить на Францию. Думаю, Сенегал поборется, может забить и создать проблемы, но за счёт состава, качества и индивидуального мастерства французы в итоге должны дожать такой матч. Больше всего здесь вижу счёт где-то 2:1. Вряд ли будет скучный футбол», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».