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Ирак — Норвегия: ставка Романа Павлюченко на игру ЧМ-2026 в США

Ирак — Норвегия: ставка Романа Павлюченко на игру ЧМ-2026 в США
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Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Ирак — Норвегия.

Ставка: победа Норвегии с форой (-2.5) за 2.41.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 01:00 МСК
Ирак
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Здесь, конечно, явный фаворит — Норвегия. Всё-таки надо понимать, что атаке норвежцев оборона Ирака, наверное, никак не сможет нормально противостоять. У Норвегии есть Холанд — это забивная машина, плюс в целом сборная очень хорошая, крепкая, с сильной группой впереди. Ирак — неплохая команда, может побиться, но против такой Норвегии шансов у них немного.

Думаю, норвежцы будут контролировать игру с первых минут. Они должны забрать мяч, давить, создавать моменты и держать оборону Ирака в напряжении. До первого гола соперник ещё может терпеть, но, если Норвегия забьёт быстро, дальше Ираку будет тяжело. У норвежцев слишком много качества впереди.

Мне кажется, счёт может быть крупным. Норвегия способна забить три-четыре мяча, потому что у них есть Холанд, который в таком матче вполне может сделать дубль, хет-трик, а может, и больше. Если у него пойдёт игра, остановить его будет практически невозможно. Ирак, конечно, будет стараться, цепляться, но этого мало против такой атаки.

Для меня здесь всё понятно. Норвегия сильнее по составу, атакующему потенциалу и уровню исполнителей. Не вижу, за счёт чего Ирак сможет выдержать такое давление весь матч. Думаю, норвежцы должны уверенно забирать эту игру и побеждать крупно», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

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