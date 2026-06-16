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Аргентина — Алжир: ставка Владимира Гучека на встречу ЧМ-2026 по футболу

Аргентина — Алжир: ставка Владимира Гучека на встречу ЧМ-2026 по футболу
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Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч Аргентина — Алжир.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.97.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Не начался
Алжир
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Действующие чемпионы мира и обладатели двух Кубков Америки стартуют на первенстве планеты в матче со сборной, которая не участвовала в турнире целых 12 лет. Алжир в 2014 году вышел из группы со сборной России и проиграл будущим победителям из Германии в 1/8 финала. Алжирцы смогли за столько лет сильно поменяться. По сути, эту сборную уже не узнать ни по игровой стилистике, ни по человеческим кадрам, которые есть в распоряжении главного тренера алжирской команды.

Однако из тех, кто видел чемпионат мира и принимал участие в нём, у алжирцев есть, например, легенда и звезда местного и европейского футбола Рияд Марез. Из лидеров команды отмечаю Райана Айт Нури из «Манчестер Сити» и Ибрахима Маза из леверкузенского «Байера». В целом, сборная Алжира представляет собой интересный сплав классных игроков и молодых талантов, которые обязательно себя ещё проявят в мировом футболе. Аргентинцы же едут если не главными фаворитами турнира, одними из них точно. Здесь всё по классике, только Лионель Месси стал на четыре года старше по сравнению с чемпионатом мира в Катаре.

Прогнозирую, что в матче, где мастерства с обеих сторон будет более чем, забитыми мячами две команды смогут порадовать нейтральных зрителей. Очевидно, аргентинцы выступают в роли фаворита в этом матче, ещё и трибуны будут бело-голубыми и заполнятся фанатами южноамериканской сборной. Но алжирцы поддержат этот праздник футбола и максимально в агрессивном стиле будут сопротивляться Аргентине. На двоих команды забьют минимум три мяча», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

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