Эксперты назвали шансы команд группы G выйти в плей-офф на ЧМ-2026 после стартовых матчей

На ЧМ-2026 завершился 1-й тур в группе G. Все команды набрали по одному очку — вничью сыграли Бельгия и Египет (1:1), а также Иран и Новая Зеландия (2:2).

На выход из группы сборной Бельгии предлагают коэффициент 1.06, перед стартом турнира эта котировка составляла 1.02.

Шансы Египта выросли, теперь поставить на проход в матчи на вылет африканцев можно с коэффициентом 1.22. Ранее заключить пари на «фараонов» можно было за 1.35.

На то, что дальше пройдёт Иран, можно поставить за 1.85. Шансы азиатов снизились после 1-го тура, до начала матчей эта котировка составляла 1.50.

Вероятность прохода в плей-офф сборной Новой Зеландии также снизилась. До начала турнира её оценивали коэффициентом 2.35, сейчас на такой исход можно поставить за 2.80.

В плей-офф выйдут по две сильнейшие команды из каждой группы, а также восемь команд с третьих мест с наилучшими показателями.